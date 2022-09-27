Чехия и Словакия восстановят погранконтроль на границе из-за нелегальных мигрантов | 360°

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Чехия и Словакия восстановят погранконтроль на границе из-за нелегальных мигрантов

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Чехия временно восстановит погранконтроль на границе со Словакией из-за большого количества людей, пытающихся перейти границу нелегально. Об этом сообщил ТАСС.

«Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией», — процитировал RT премьер-министра республики Петра Фиалу.

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Пограничный контроль введут в 00:00 29 сентября.

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