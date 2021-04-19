Чехия анонсировала новые «пропорциональные меры» в адрес России

Россия излишне резко отреагировала на меры, которые приняла Чехия. Поэтому власти последней не исключили, что примут «новый пропорциональный ответ» в адрес страны. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек во время брифинга.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой. Принятые российской стороной меры не были пропорциональным ответом. Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», — отметил он.

Вечером 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны заподозрили российские спецслужбы в причастности к взрыву, который произошел на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. При этом Гамачек заявил, что Чехия вышлет из страны 18 дипломатов РФ — им дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Вечером 18 апреля Россия объявила ответные меры. Страна вызвала в МИД РФ посла Чехии и объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства — они должны были покинуть страну за 24 часа. В ведомстве также назвали заявления о причастности российских спецслужб к взрыву абсурдными, голословными и надуманными.