Чехи допустили ухудшение экономики в случае ответных санкций России

Экономика Чехии может оказаться под ударом, если Россия объявит о введении ответных ограничительных мер против республики. Об этом заявили эксперты чешскому изданию iRozhlas.

При введении российских санкций могут возникнуть угрозы для отдельных организаций, отметил главный экономист компании «Патрия Финанце» Ян Буреш.

С таким мнением согласился президент Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослав Ганак. По его словам, ограничения могут не только сказаться на экономике страны, но и остановить работу торгового отдела чешской дипмиссии. Также санкции могут сказаться на деятельность консульств, помогающих выходить на российский рынок компаниям.

«Мы экспортная экономика, и у нас есть даже фирмы, принадлежащие русским или ориентированные непосредственно на российский рынок», — пояснил президент объединения.

Он добавил, что трудности могут ждать, в частности, компанию Skoda Auto, нуждающуюся в российских субподрядчиках. Ответные меры могут отразиться и на импорте, отметил зампредседателя Ассоциации экспортеров Чешской Республики Отто Данек. Санкции приведут к подорожанию топлива и энергоресурсов.

Ранее Чехия выслала российских дипломатов из Праги. В ответ на это российские власти задумались об объявлении экономических санкций, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.