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    01 мая 2021, 03:37

    Чехи допустили ухудшение экономики в случае ответных санкций России

    Дарья Бунякова

    Экономика Чехии может оказаться под ударом, если Россия объявит о введении ответных ограничительных мер против республики. Об этом заявили эксперты чешскому изданию iRozhlas.

    Чехи допустили ухудшение экономики в случае ответных санкций России

    При введении российских санкций могут возникнуть угрозы для отдельных организаций, отметил главный экономист компании «Патрия Финанце» Ян Буреш.

    С таким мнением согласился президент Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослав Ганак. По его словам, ограничения могут не только сказаться на экономике страны, но и остановить работу торгового отдела чешской дипмиссии. Также санкции могут сказаться на деятельность консульств, помогающих выходить на российский рынок компаниям.

    «Мы экспортная экономика, и у нас есть даже фирмы, принадлежащие русским или ориентированные непосредственно на российский рынок», — пояснил президент объединения.

    Он добавил, что трудности могут ждать, в частности, компанию Skoda Auto, нуждающуюся в российских субподрядчиках. Ответные меры могут отразиться и на импорте, отметил зампредседателя Ассоциации экспортеров Чешской Республики Отто Данек. Санкции приведут к подорожанию топлива и энергоресурсов.

    Ранее Чехия выслала российских дипломатов из Праги. В ответ на это российские власти задумались об объявлении экономических санкций, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.