«Прогресс есть по всем показателям. Тренд правильный, но динамика разная. По достойному труду мы уже близки к достижению целевых значений. По здравоохранению весьма неплохие показатели. По эффективному энергопотреблению, устойчивым городам, конечно, еще работать и работать», — рассказал он корреспонденту ФАН.

В 2015-м году в Генассамблее ООН озвучили 17 целей, которые стали ориентирами развития страны еще на два десятка лет: чистые вода и воздух, качественные образование и медицина, борьба с бедностью, развитие инфраструктуры, безопасные технологии и другое.

Многие из этих задач вошли в российские нацпроекты. По мнению участников форума, некоторые проекты требуют более пристального внимания.

«Сегодня мы обсуждали финансирование. В странах развитого мира государственные затраты на здравоохранение — 8,5% и выше, продолжительность жизни — 80 лет и выше. В „новых“ странах Евросоюза 5-6%, продолжительность жизни — 78 лет. Президент заявил после калининградского Госсовета, что будет идти на 4,1, мы приветствуем этот тренд!», — сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Так же Мелита Вуйнович заявила, что России нужно снизить уровень употребления алкоголя, табака и научить население рационально питаться.

«В питании нужно сделать упор на ограничение потребления транс-жиров и соли. Если мы с этими факторами справимся, то очень быстро добьемся снижения заболеваемости, артериального давления, атеросклероза, числа сердечнососудистых заболеваний. Значит, увеличится продолжительность жизни и уменьшится инвалидность, о чем президент говорит в нацпроектах», — считает врач.

Кроме этого, Парижское соглашение обязывает страну снижать объемы выброса парниковых газов в атмосферу и обновлять производство.

«Когда мы боремся с климатическим кризисом, мы боремся за нашу жизнь. Решающее значение имеют инновации, прочные партнерские связи и финансирование», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к участникам форума.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, рассказал, что следующая задача России — понять, как именно она будет выполнять требования Парижского соглашения.

«На этот счет нет единой позиции в гражданском обществе, в научном сообществе, в правительстве, в бизнесе. Придется сломать много копий, к чему мы в принципе готовы. Но хотелось бы, чтобы мы понимали: наши партнеры, передовые страны ждут от нас амбициозности», — заявил Эдельгериев.

В Минприроды РФ так же готовы идти к достижению амбициозных целей: К концу 2024 года Россия должна снизить объемы загрязнения воздуха на 20%, 91% населения обеспечить чистой питьевой водой, восстановить 24 га водных объектов и создать 24 особо охраняемые природные территории.

В национальный проект «Экология» государство заложило четырт триллионаллиолей. Из них лишь 740 миллиардордов федерального бюджета. Остальные средства планируется привлекать с помощью частных инвесторов.

«Наши приоритеты, которые коррелируются с целями устойчивого развития, — это выстраивание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и ликвидация незаконных свалок. Сейчас практически все твердые и промышленные коммунальные отходы в основном идут на захоронение. Всего-навсего 3% идет на утилизацию отходов. Наша задача в рамках реализации нацпроектов — поднять этот предел до 36%. Всего-навсего 7% идет на обработку ТКО. Наша задача достаточно амбициозная — поднять эту цифру до 60%», — рассказал первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.