«Чего в Африку лететь через Белоруссию?» Лукашенко назвал враньем слова о целях задержанных россиян

Лукашенко в обращении к белорусам высказался о ситуации с задержанными в стране россиянами. Он назвал враньем информацию о том, что они летели в Стамбул и Южную Америку.

«Все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Белоруссию. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это все вранье. Чего в Африку лететь через Беларусь? Не слушайте этого вранья!» — заявил Лукашенко.

Он добавил, что россияне могли добраться в Турцию из Крыма или Новороссийска, что было бы гораздо ближе, чем проезжать через белорусскую территорию.

«Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Белоруссию? Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо», — заключил глава страны.

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 граждан России. Они якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране во время президентских выборов. На россиян завели уголовное дело по статье «Подготовка теракта».

В свою очередь, российская сторона объяснила, что задержанные летели в Стамбул транзитом через Минск. У всех граждан были на руках билеты и необходимые документы. Позже заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заверил, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран. Он назвал повод для ареста россиян надуманным и безосновательным. МИД отметил, что настаивает на объективном расследовании ситуации и освобождении людей.