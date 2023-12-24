Мир 24 декабря 2023, 19:08 Чего хочет Путин. Во Франции предсказали желание США заключить мир с Россией Le Figaro: США захотят заключить мир с Россией независимо от исходов выборов РИА «Новости»

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США вне зависимости от исхода президентских выборов в 2024 году захотят заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, поэтому с украинском конфликтом уже все ясно. Такие мнение высказал журналист Le Figaro Рено Жирар.

«Либо Трампа изберут президентом США, <…> то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация Байдена и демократы также захотят мира», — предположил автор.

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По его мнению, американцам важно сосредоточиться на Китае, пока это не зашло слишком далеко. Власти США понимают, что не в их интересах бросать Россию в объятия КНР.

Даже в Киеве начали понимать, что не вернут территории, поэтому стало все больше критики в адрес ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул Жирар.

Бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Эрстрем Меллер назвал главную ошибку Запада в отношении России. По его словам, США и их союзники пытались вести разговор с российской стороной с позиции силы, а это только разжигает новые конфликты.