Чеченцы захотели организовать митинг после арестов во Франции

Чеченская община призвала провести митинг после ареста шести человек после беспорядков в Дижоне. Тем временем, ранним утром полиция начала спецоперацию по поиску наркотиков, оружия и боеприпасов.

Чеченская община объявила о желании провести мирный митинг после того, как стало известно о задержаниях шести человек в разных частях Франции, которые причастны к беспорядкам. Об этом сообщило BFM.TV.

Пока же полиция объявила о новой операции в Дижоне, в ней участвуют порядка 150 полицейских и жандармов.

BFM.TV сообщает, что главной целью новой операции является «поиск наркотических средств, оружия и боеприпасов».

Префект Дижона Бернард Шмельц в беседе с журналистами уточнил, что их цель — восстановить мир в кварталах, где прошли беспорядки. Для этого они решили проверить подвалы на предмет наркотиков и оружия.

Столкновения чеченской и арабской диаспор начались в Дижоне 12 июня. Участники погромов уничтожали камеры наблюдения, поджигали автомобили и мусорные баки. Поводом для конфликта стало избиение выходца из Чечни членами банды магрибского происхождения.

Беспорядки снимали на видео и выкладывали в соцсетях. Утверждается, что именно эти видео помогли потом задержать шестерых чеченцев.