Чеченцы и арабы примирились в Дижоне

Чеченцы и арабы решили «зарыть топор войны» через три дня после начала конфликта. Обе стороны во французском городе Дижон согласны прекратить стычки.

Чеченцы и арабы, которые несколько дней устраивали беспорядки в Дижоне, договорились о перемирии, сообщает журнал Marianne. Примирительная встреча прошла ночью на 17 июля в мечети недалеко от Дижона. Там собралось 15 человек, среди которых были представители двух конфликтующих сторон. С чеченской стороны был отец 16-летнего подростка, которого избили арабские наркоторговцы. Прийти к соглашению удалось благодаря тому, что представители арабской стороны признали вину членов своей общины и принесли извинения.

Беспорядки в Дижоне начались 12 июня, тогда на улицы города вышло несколько десятков чеченцев, готовых отомстить за жестокое избиение своего знакомого. Затем ночью 14 июня стороны договорились встретиться, чтобы как-нибудь уладить конфликт, но все закончилось стрельбой и один человек получил ранение.

Французское издание Le Parisien сообщило о конфиденциальном документе, который выпустила Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции. В нем говорится, что чеченцы представляют особую угрозу для жителей страны.