Чеченца, поставившего лайк под фото обезглавленного учителя, задержали во Франции

Во Франции задержали 22-летнего мужчину, который поставил лайк под фото обезглавленного учителя. Его обвиняют в оправдании терроризма. Несколько лет назад задержанный был привлечен по этой статье.

По данным телеканала BFMTV, задержанный — юноша чеченского происхождения, родившийся в России, но проживающий во французском городе Блуа. Полицию привлек не только лайк под фото, но и многочисленные комментарии и записи в его аккаунте Twitter, которые подходят под оправдание терроризма.

По предварительным данным, его задержали дома, сейчас он помещен под стражу. Известно, что ранее юноша привлекался к ответственности по этому же обвинению после теракта в редакции еженедельника Charlie в 2015 году.

Зверское убийство учителя истории произошло в пригороде Парижа 16 октября. 18-летний студент обезглавил его после лекции о свободе слова, на которой преподаватель показал карикатуры на пророка Мухаммеда. По версии следствия, злоумышленник родился в Москве, но большую часть жизни прожил во Франции. В ходе спецоперации преступника застрелили.

Ранее суд предъявил семерым фигурантам дела обвинение за соучастие в убийстве преподавателя истории в пригороде Парижа.