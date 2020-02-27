Чеченского блогера попытались убить

В дом оппозиционера блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова проник человек, который попытался его убить. Мужчина сумел отбиться, обезвредить злоумышленника, и допросить, записав его слова на видео.

Об этом сообщило издание «Голос Ислама» и позже информацию подтвердил брат блогера Мохмад Абдурахманов.

Преступник пробрался в дом блогера, представившись полицейским. Близкий друг Тумсо рассказал изданию, что Абдурахманов в этот момент спал, поэтому получил один удар молотком по голове. Затем он вскочил и оказал бандиту ожесточенное сопротивление. Тумсо сейчас находится в больнице, тяжелых ранений нет.

Злоумышленник на видео признался, что его прислал некий «Абдурахман». Руслан, так он назвался, заявил, что вынужден был напасть на блогера, так как «у них» его мать.