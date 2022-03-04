«Чеченская кровь дает о себе знать». Кадыров опубликовал видео разминирования поля на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, записанное одним из командиров на Украине. Он рассказал, что в данный момент они ведут разминирование минного поля.

«Бено первым прокладывает путь по минному полю. Все в руках Всевышнего и мы не отступим ни на шаг. Наткнулись на колонну и уничтожили ее, да убережет нас Аллах. Чеченская кровь дает о себе знать!» — заявил автор видео.

Накануне Кадыров заявил, группа чеченского спецназа захватила большое количество оружия, которое Украине передали западные страны.

«Грамотные и слаженные действия наших бойцов позволили зачистить от неприятеля важные стратегические участки и захватить большое количество зарубежного вооружения», — написал глава Чечни.

Он отметил, что военные уделяют особое внимание безопасности местных жителей, закрывая их от шквального огня.