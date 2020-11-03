Чеченская газета выпустила свою карикатуру в ответ «мракобесам» из Charlie Hebdo

«Мы, чеченские журналисты, как истинные мусульмане, как патриоты своей страны не собираемся мириться с дикостью под названием „свобода слова“ в исполнении французского журнала. Это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия», — говорится в сообщении чеченского издания.

Источник фото: «ВКонтакте»

Журналисты отметили, что решение Франции поддержать карикатуру на пророка Мухаммеда вызвало негодование у двух миллиардов мусульман. Такое поведение, по их мнению, направлено на провокацию. Чеченская редакция уверена, что своим творчеством Charlie Hebdo испортило такой жанр, как карикатура. При этом они добавили, что тоже умеют рисовать, но никогда не опустятся до оскорблений.

Тем не менее несколько часов назад публикация с карикатурой была удалена из аккаунта в Instagram газеты «Вести республики».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил мусульман, что понимает их оскорбленные карикатурами чувства.