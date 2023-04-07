Мир 07 апреля 2023, 13:11 Чавушоглу заявил об усугублении энергокризиса в Европе после диверсии на «Северных потоках» Глава МИД Турции Чавушоглу: диверсия на «Северных потоках» усугубила энергокризис в Европе Freepik

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Диверсия на трубопроводах системы «Северный поток» усугубила энергетический кризис в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мелют Чавушоглу, сообщил ТАСС.

Турецкий министр сделал заявление на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре. Чавушоглу также выступил за проведение открытого расследования и призвал дать возможность России принять в нем участие.

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«Расследование случившегося должно быть проведено тщательно и независимо, и Россия должна получить возможность быть представленной в этой работе», — сказал Чавушоглу.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заметили в конце сентября 2022 года, специалисты назвали это диверсией. Журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и обвинил США.

Прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что взрывы на трубопроводах системы «Северный поток» могла организовать группа, связанная с государственными структурами. Он также допустил, что за подрывами трубопроводов могут стоять самостоятельные игроки, а тип используемой взрывчатки исключает «значительную часть действующих лиц».