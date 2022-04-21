Чавушоглу рассказал о силах в НАТО, заинтересованных в ослаблении России

Среди стран НАТО есть силы, заинтересованные в продолжении ситуации на Украине с целью ослабления России. Об этом в интервью CNN Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат признался, что не ожидал настолько долгого развития ситуации. Особенно после встречи в Стамбуле.

«Но на встрече глав МИД НАТО уже выяснил для себя, что ситуация продлится», — сказал Чавушоглу.

Отвечая на вопрос ведущего, заинтересованы ли в НАТО в продолжении ситуации, министр подчеркнул, что «такие силы есть».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. О ее начале объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция хочет организовать новую встречу глав МИД России и Украины. Он заметил, что на переговорах в Стамбуле удалось достичь большого прогресса, но на практике пока нет результатов, заявленных по итогам встречи.