Чавушоглу оценил перспективы присоединения Турции к антироссийским санкциям

Турция не сможет выступать в роли честного посредника между Россией и Украиной, если присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk.

Дипломат подчеркнул, что ждать от турецких властей поддержки ограничительных мер против России не стоит.

«Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против РФ не стоит — это было бы неправильным», — сказал Чавушоглу.

В ходе интервью глава МИД Турции также заявил, что Анкара готова компенсировать России потери туристического сектора в результате принятых против нее санкций. По оценке турецкого министра, в 2022 году страну могут посетить более 3,5 миллиона россиян.

Турция выступила против того, чтобы быть гарантом безопасности для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО.