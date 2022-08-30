Чавушоглу отметил роль Турции в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти, вероятно, поддерживают Украину больше, чем многие союзники по НАТО. Однако он отметил важность диалога с Россией и то, что посещение экспертов МАГАТЭ Запорожской АЭС является также заслугой турецкой стороны.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Возможно, мы поддерживаем Украину больше, чем многие союзники по НАТО. Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды. Поэтому мы уже дважды сводили их вместе, и это зерновое соглашение сработало», — сказал Чавушоглу. Его процитировала газета Star.

По его словам, именно Турция свела главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с российской стороной в Стамбуле благодаря диалогу, налаженному с Россией и Украиной. Благодаря этому эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

«Эксперты снова едут в регион. И в то же время мы пытаемся обеспечить здесь гарантии безопасности», — подчеркнул он.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе. Она с марта этого года находится под контролем российских военных. Украинские силы регулярно обстреливают Энергодар, территорию Запорожской АЭС и окрестные села.