Мир 30 мая 2023, 18:32 Чавушоглу и Блинкен обсудили вступление Швеции в НАТО ТАСС: Чавушоглу и Блинкен обсудили по телефону зерновую сделку и членство Швеции в НАТО Freepik

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен во врорник, 30 мая, провели телефонные переговоры. В ходе диалога был затронут вопрос присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агенства в турецком МИД, Блинкен передал поздравления по случаю переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны также обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке и зерновую сделку.

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Ранее Эрдоган заявил, что Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО. Свое высказывание он объяснил благосклонной позицией шведских властей к ответвлениям террористических группировок, которые спокойно ходят по улицам.

Между тем американский президент Джо Байден заявил, что поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, а также обсудил с ним ряд стратегических вопросов, среди которых присоединение Швеции к НАТО, написали «Известия».