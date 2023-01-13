Мир 13 января 2023, 17:55 Чавушоглу заявил, что Россия и Турция работают по проекту газового хаба МИД Турции Чавушоглу: Анкара и Москва работают по проекту газового хаба

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Россия и Турция совместно работают по проекту газового хаба. Об этом в пятницу, 13 января, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с коллегой из Италии в столице республики Анкаре.

Он отметил, что проект газового хаба предложила Россия. Сейчас уточняются вопросы по спросу от страны Европы, подчеркнул дипломат.

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«Сейчас ведется работа над тем, чтобы выявить наличие или отсутствие такого спроса [европейских стран]. Грядущий газовый форум в Стамбуле будет иметь важное значение в этом направлении», — сказал Чавушоглу.

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Главы стран России и Турции поручили проработать вопрос по созданию газового хаба в республике. Через него можно будет поставлять голубое топливо с поврежденных «Северных потоков».

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез 7 января заявил, что власти республики продолжают вести переговоры с Россией об отсрочке оплаты природного газа. По его словам, для государств важно установить безопасность и непрерывность поставок. Обсуждение по вопросу газового хаба является доказательством доверия двух стран, добавил он.