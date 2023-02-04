Мир 04 февраля 2023, 14:33 Частые звонки Макрона Путину объяснили просьбами Зеленского Представитель МИД Франции Лежандр заявила о звонках Макрона Путину по просьбам Зеленского РИА «Новости»

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Инициатива телефонных переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном часто принадлежала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью телеканалу RTVI рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

Она пояснила, что Зеленский часто просил Макрона поднять с Путиным ряд волнующих его тем. В частности, благодаря телефонным переговорам на Запорожскую атомную станцию в Энергодаре направили миссию МАГАТЭ.

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Лежандр пояснила, что Франция считает важным сохранять каналы связи с Россией для возможности выстраивания диалога в будущем.

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«Сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло. Но наступит момент, когда <...> украинцы решат, что наступил момент для переговоров, чтобы добиться возврата своей территориальной целостности и своего суверенитета», — заявила представитель МИД Франции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона обязательно продолжатся, если возникнет такая необходимость. Он добавил, что сейчас отношения между двумя странами ухудшились по вине стран Евросоюза, но возможность для диалога сохранилась.