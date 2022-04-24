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    24 апреля 2022, 22:30

    Частный зоопарк в Мариуполе получил гуманитарную помощь из России

    Директор зоопарка в Мариуполе Вашура: Россия передала гуманитарную помощь

    Полина Созыкина

    Гуманитарную помощь для частного зоопарка в Мариуполе доставили из Московского зоосада и зверинцев других регионов России. Об этом ТАСС рассказал директор учреждения Савелий Вашура.

    Частный зоопарк в Мариуполе получил гуманитарную помощь из России

    Он отметил, что полтора месяца животных кормили собственными запасами. Как только большая часть города была освобождена от украинских националистов, помощь доставили из Донецка, Москвы и других регионов России.

    «В частности, из Московского зоопарка в последний раз прислали медикаменты и пайки для животных. Мясо и колбасу для хищников привозят из Донецка. В сутки зоопарку нужно 300 килограммов мясных продуктов, чтобы прокормить хищников», — пояснил директор зоопарка.

    Во время активных боевых действий в зоопарке погибли пять верблюдов с верблюжатами, три ламы, четыре страуса, шесть обезьян и леопард. От холода умерла одна маленькая обезьянка, также не удалось спасти много мелких животных, сообщил Вашура. Сейчас в зоопарке проживают различные звери, в том числе медведи, леопарды, волки, а также белые и уссурийские тигры.

    От мародеров зоопарк помогли защитить бойцы батальона «Сомали» Народной милиции ДНР, отметил Вашура. Он добавил, что при первой же возможности отправит львят в Донецкий зоопарк. До сих пор территорию зоосада обстреливают, снаряды прилетают с территории «Азовстали».