Частный зоопарк в Мариуполе получил гуманитарную помощь из России

Гуманитарную помощь для частного зоопарка в Мариуполе доставили из Московского зоосада и зверинцев других регионов России. Об этом ТАСС рассказал директор учреждения Савелий Вашура.

Он отметил, что полтора месяца животных кормили собственными запасами. Как только большая часть города была освобождена от украинских националистов, помощь доставили из Донецка, Москвы и других регионов России.

«В частности, из Московского зоопарка в последний раз прислали медикаменты и пайки для животных. Мясо и колбасу для хищников привозят из Донецка. В сутки зоопарку нужно 300 килограммов мясных продуктов, чтобы прокормить хищников», — пояснил директор зоопарка.

Во время активных боевых действий в зоопарке погибли пять верблюдов с верблюжатами, три ламы, четыре страуса, шесть обезьян и леопард. От холода умерла одна маленькая обезьянка, также не удалось спасти много мелких животных, сообщил Вашура. Сейчас в зоопарке проживают различные звери, в том числе медведи, леопарды, волки, а также белые и уссурийские тигры.

От мародеров зоопарк помогли защитить бойцы батальона «Сомали» Народной милиции ДНР, отметил Вашура. Он добавил, что при первой же возможности отправит львят в Донецкий зоопарк. До сих пор территорию зоосада обстреливают, снаряды прилетают с территории «Азовстали».