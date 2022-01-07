Частный вертолет разбился во Франции. Погибли 2 человека

Частный вертолет разбился во французском департаменте Пюи-де-Дом. В результате крушения погибли два человека, сообщила местная жандармерия.

«Частный вертолет должен был вылететь в 15:30 (13:30 по московскому времени) из Вильфранш-сюр-Сон (Рона) в Брив-ла-Гайард (Коррез), сигнал был потерян около 17:30», — уточнило издание Ouest-France.

После крушения воздушное судно загорелось. Его нашли на перевале Беаля. К моменту прибытия на место спасателей люди в вертолете уже были мертвы. Личности жертв крушения пока не установили.

«Причины аварии пока не известны», — сказал источник издания.

Сейчас правоохранители занимаются расследованием всех причин и обстоятельств падения вертолета.

Ранее стало известно, что частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии. На его борту находились три человека, один из которых погиб. Уфимская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов. Также проверку организовали следователи СКР. Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — село Павловка.