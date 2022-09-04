Мир 04 сентября 2022, 22:12 Поделиться Telegram

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Viber Частный самолет разбился у берегов Латвии Самолет, на перехват которого поднимались истребители НАТО, разбился у берегов Латвии Pxhere.com

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Частный самолет Cessna 551 потерпел крушение к северо-западу от города Вентспилс в Латвии, об этом сообщило Reuters со ссылкой на шведских спасателей. Также отмечается, что на перехват воздушного судна поднимали истребители НАТО.

«Самолет потерпел крушение (в океане) к северо-западу от города Вентспилс в Латвии», — привело агентство слова представителя службы спасения Швеции. По его словам, незадолго до этого воздушное судно «исчезло с радаров».

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Также отмечается, что на перехват Cessna 551 поднимали базирующиеся в Эстонии истребители НАТО.

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Самолет вылетел из города Херес, который находится на юге Испании, без указания пункта назначения, отмечается в материале. Воздушное судно повернуло в Париже и Кельне, а после этого направилось к Балтийскому морю. Самолет пролетел рядом со островом Готланд (Швеция).

По просьбе Латвии на место крушения для проведения поисково-спасательных работ был отправлен вертолет ВВС Литвы, поскольку представители латвийской службы управления воздушным движением и спасательных служб не были доступны сразу, отмечается в статье.

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