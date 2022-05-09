Частицу пламени с Могилы Неизвестного Солдата зажгли на Саур-Могиле в ДНР

Вечный огонь на вершине легендарного кургана Саур-Могила в ДНР зажгли от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В течение дня 9 Мая от частицы пламени из российской столицы зажгут огни в Мариуполе, Волновахе, Мангуше и Урзуфе, сообщило Донецкое агентство новостей.

Патриотическая акция «Огонь памяти» посвящена 77-й годовщине Победы советского народа и призвана донести частицу Вечного огня из самого центра Москвы до всех отдаленных уголков России и других стран, где этот огонь является символом памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны, заявили организаторы.

Источник фото: РИА «Новости»

Саур-Могила считается главным символом военной истории Донбасса — это одна из стратегических точек линии укрепления вермахта, в 1943 году здесь шли ожесточенные бои. Мемориальный комплекс открыли в 1967 году, позднее зажгли Вечный огонь в память о погибших воинах. Во время боевых действий в 2014 году мемориал получил сильные повреждения.