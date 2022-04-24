Частицу Благодатного огня доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска

В Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска доставили частицу Благодатного огня, сошедшего в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Святыню в ЛНР привезли представители международного центра развития социально значимых проектов «Святые лавры Руси православной» и российского фонда Андрея Первозванного, сообщило РИА «Новости».

«Эту святыню <...> мы привезли на территорию Донбасса для того, чтобы всем жителям принести, конечно же, мир. И надеемся, что эта святыня станет неким таким ключевым элементом для того, чтобы та война, которая длится уже на протяжении определенного времени, она в скорейшем времени наконец-то остановилась», — заявил руководитель молодежного направления международного центра «Святые лавры Руси православной» Иван Грива.

В связи с доставкой частицы в Луганске прошло богослужение, которое провел митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. Он выразил надежду, что прихожане смогут почувствовать благодать Божью.

Несмотря на информацию о готовящихся провокациях, жители ЛНР пришли на ночное пасхальное богослужение в храмы. Прихожане отметили, что вера помогает жить. И хоть ночью и страшно ходить по улице, но без веры «еще страшнее».