Часть японской ракеты-носителя H-2A взорвалась на орбите 12 июля, образовав 53 обломка. Скорее всего, это верхняя ступень ракеты, находившейся на высоте 592-614 километров.

Об этом в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

«Отслеживается 53 ассоциированных фрагмента, нет признаков столкновения», — сказано в опубликованном сообщении воинской части.

На специализированном сайта ВВС США space-track.org есть данные о том, что упоминаемая ракеты была запущена 29 октября 2018 года. Она успешно вывела на орбиту несколько спутников.

По данным ТАСС, одноразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса H-IIA предназначена для запуска различных спутников, в том числе, коммерческих. С японского космодрома Танэгасима было осуществлено 27 успешных и один аварийный запуск.

В начале июня ВВС США сообщили, что обломки взорвавшегося разгонного блока «Фрегат-СБ» разлетелись на тысячи километров. В каталог космических объектов были занесены 65 обломков.