Части японской ракеты взорвалась на орбите — ВВС США
Об этом в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
«Отслеживается 53 ассоциированных фрагмента, нет признаков столкновения», — сказано в опубликованном сообщении воинской части.
На специализированном сайта ВВС США space-track.org есть данные о том, что упоминаемая ракеты была запущена 29 октября 2018 года. Она успешно вывела на орбиту несколько спутников.
По данным ТАСС, одноразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса H-IIA предназначена для запуска различных спутников, в том числе, коммерческих. С японского космодрома Танэгасима было осуществлено 27 успешных и один аварийный запуск.
В начале июня ВВС США сообщили, что обломки взорвавшегося разгонного блока «Фрегат-СБ» разлетелись на тысячи километров. В каталог космических объектов были занесены 65 обломков.