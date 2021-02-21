Части двигателя самолета рухнули на жилой район в США. Фото

Обшивка двигателя пассажирского самолета начала разрушаться во время полета в американском штате Колорадо. В итоге крупные обломки упали на жилой район. Пока информация о пострадавших не поступала.

Местные жители стали опубликовывать в соцсетях фотографии с частями самолета. На кадрах видно, что крупные обломки упали прямо на участки частных домов. Также в Twitter появился снимок самого лайнера с полуразрушенным двигателем.

Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу, сообщил телеканал Fox News. Из-за неисправности двигателя Boeing 777 вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета. Посадка воздушного судна прошла успешно. Пока информации о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.

Части самолета рухнули в городе Брумфилд. Сотрудники местной полиции призвали жителей не трогать обломки лайнера при их нахождении. Обо всех обнаруженных частях людей попросили незамедлительно сообщать властям. Все причины неисправности двигателя сейчас выясняются.