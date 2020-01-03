Части человеческих рук в спортивной сумке выловили из реки в Минске

В Минске в реке Свислочь нашли спортивную сумку с останками конечностей человека. Сумку выловили коммунальщики, пока проводили очистные работы в реке.

«​​Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека», — сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии и опубликовали фотографию с места происшествия.

Источник фото: МВД Белоруссии

У реки, в которой нашли человеческие останки, работают следственно-оперативная группа, руководство МВД Белоруссии и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции устанавливают обстоятельства убийства и лиц, которые могли совершить преступление.

Телеграмм-канал Nехта со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в сумке находились отрубленные женские руки. Пока не установлено, чьи именно конечности нашли в реке.