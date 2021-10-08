Часть жилого дома обрушилась в Грузии

Несколько человек пострадали из-за обрушения жилого дома в Батуми. На опубликованных в Сети кадрах видно, что обрушились несколько этажей.

Часть жилого семиэтажного дома обрушилась в Батуми на улице 26 Мая. Это произошло около 11:00. Информации о жертвах пока не поступало, но среди жильцов есть пострадавшие. Их количество уточняется. Причины обрушения пока неизвестны.

Одного ребенка достали из машины, которая оказалась под завалами. Девочке шесть-семь лет, она выжила. Всего под обломками оказались около 10 автомобилей, припаркованных возле дома. Жильцов эвакуируют с помощью крана.

На месте работает спецтехника. Мобилизованы пожарно-спасательные бригады из разных районов. Территория вблизи дома перетянута желтой лентой.

Прямая трансляция с места происшествия ведется на сайте «Батумелеби». Перед домом скопилось много людей, которые наблюдают за разбором завалов.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что обрушению предшествовал взрыв. По предварительным данным, дом был построен в 1980-х годах.