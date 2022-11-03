Мир 03 ноября 2022, 23:10 Часть замороженных в Европе российских активов могут направить на восстановление Украины — СМИ Bloomberg: ЕС может направить часть замороженных активов ЦБ РФ на восстановление Украины РИА "Новости"

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Часть замороженных в Европе активов Банка России могут направить на восстановление Украины. Такую возможность рассматривает Евросоюз, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Правоведы изучают возможность изъять часть российских резервов, однако для такого решения требуется пересмотр правовой основы, пишет издание.

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По данным источников, инициатором такого шага стали США, однако сами Штаты не торопятся делать аналогичный шаг. Минфин США еще в мае заявил, что конфискация активов ЦБ РФ может создать прецедент и приведет к отказу центробанков других государств от размещения средств в Америке.

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Ранее Евросоюз ужесточил «криптовалютные» санкции — ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. Нововведение может закрыть гражданам России доступ к криптокошелькам на крупнейших биржах. Россиян предупредили, что хранить деньги на централизованных биржах с учетом обстановки в мире не самое разумное решение.