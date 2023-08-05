Мир 05 августа 2023, 14:53 Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию РИА «Новости»: в субботу в Россию вылетят часть выселенных из отеля в Кемере школьников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Часть выселенных из отеля в турецком Кемере школьников вылетят в Россию в субботу, 5 августа. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Анталье.

«Часть школьников решили остаться в Турции по желанию родителей, а другая часть группы за счет компании-туроператора в субботу летит в Россию», — рассказали в дипломатическом представительстве.

Реклама

Дипломаты отметили, что туроператор «Колибри» организовал трансфер детей в аэропорт.

При этом мама одной из школьниц рассказала РИА «Новости», что родители покупали детям билеты самостоятельно.

«Туристический оператор нам ничего не оплатил. Мы оплачивали билеты сами, как и трансфер в аэропорт. Дети не могут оплатить себе питание и воду, потому что у них с собой только российские карты. Залог в 30 долларов нам не вернули», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что группу из почти 100 детей выселили из отеля в Кемере в связи с неуплатой их проживания. Позднее выяснилось, что отдых организовывал не официальный туроператор, а индивидуальный предприниматель.