Украина выдумала предлог, чтобы препятствовать поставкам российского газа в Европу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия ранее поставляла 167 миллионов кубических метров в сутки потребителям в Европе, а сейчас, вынужденно, — только 30 миллионов.

«Почему это произошло? Потому что поляки санкционировали нитку „Ямал — Европа“. Украина под надуманным предлогом остановила ветку. Здесь уместно отметить, что мы продолжаем украинцам платить за транзит по единственной работающей нитке. Агрессор агрессором, а деньги принимают, а оплата проходит», — привел его слова «Интерфакс».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже объяснял все эти причины в Тегеране.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Он заявил, что в условиях непростой ситуации с энергоснабжением страны газопровод стал бы спасительным кругом.