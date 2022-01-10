Небольшой участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, которое произошло в провинции Цинхай в субботу. Речь идет о части длиной около двух метров Об этом сообщила газета Global Times.

«Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра», — уточнило издание.

По данным газеты, после землетрясения власти осмотрели культурные достопримечательности — так они обнаружили место обрушения на стене. Участок, о котором идет речь, относят ко времени существования Империи Мин — 1368–1644 годы. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы — специалисты уже установили необходимые опоры.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение обладало магнитудой в 6,3 балла. При этом местные специалисты не согласились с этими показателями: издание отметило, что они оценили магнитуду землетрясения в 6,9 балла.

Известно, что оно произошло в малонаселенном районе. Однако толчки ощущали жители некоторых крупных городов. В результате пострадали девять человек, их госпитализировали. Сейчас в больнице остается всего один пострадавший, остальных выписали.