Жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья вряд ли бы захотели, чтобы их города присоединились к составу России. Такое мнение в беседе с «360» высказал украинский политолог Михаил Погребинский.

Глава Института политических исследований Сергей Марков ранее заявил, что в четырех украинских городах жители готовы проголосовать за присоединение к России. Но Погребинский считает, что если провести опрос жителей, то результаты будут выглядеть иначе.

«Марков всякую чепуху говорит. Это мой приятель, но это всерьез комментировать невозможно. Если бы проводились опросы общественного мнения, то ни в одном из упомянутых им городов не было бы большинства за присоединение к России. Такая грустная правда», — высказался Погребинский.

Но ситуация на Украине действительно настолько ухудшается, что часть населения уже ощущает себя во внутренней эмиграции. По словам политолога, многие люди просто разочарованы и не хотят вникать в суть происходящего.

Опросы, которые проводились на Украине по вопросу вхождения в состав России в прошлом, показали, что больше всего населения, которое это поддержало, в Крыму. На втором месте Донбасс, где было больше половины.

«Во всех остальных регионах, вот там Николаев, Херсон — там тоже много, но меньше половины. Не говоря уже про Харьков, Днепр и так далее. Там еще меньше. И в Одессе тоже, кстати, меньше половины», — указал Погребинский.

В Одессе большинство жителей действительно недовольны агрессивной русофобией, но это не значит, что они проголосовали бы за вступление в Россию, заключил политолог.