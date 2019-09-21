Часть украинской делегации примет участие в сессии ПАСЕ

Парламентарий отметил, что Украина не подала свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Это значит, что действующим остается старый состав делегации.

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«Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины», — написал Гончаренко.

Он добавил, что считает недопустимым, чтобы на площадке ПАСЕ «звучала позиция Кремля и не звучала позиция Украины».

Ранее делегация Украины отказалась ехать на ближайшую сессию ПАСЕ. Таким образом украинская сторона демонстрирует свое отношение к возвращению России в ПАСЕ без санкций.

Депутаты считают, что Совет Европы игнорирует интересы Украины, пишет «Газета.ru». Теперь Киеву нужно время, чтобы восстановить доверие к организации.