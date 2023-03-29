29 марта 2023, 10:03
Часть цехов АЗОМ в Артемовске уцелела при штурме бойцов ЧВК «Вагнер»
РИА «Новости»: часть цехов АЗОМ не получили сильных повреждений при штурме
Несколько цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) не пострадали при штурме бойцами ЧВК «Вагнер». Внутренние помещения предприятия, не получившие серьезные повреждения, осмотрели корреспонденты РИА «Новости».
Цеха завода расположены в северных районах Артемовска. Вагнеровцы полностью взяли их под контроль в марте.
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Бойцы ЧВК рассказали, что в цехах было оборудовано несколько бомбоубежищ, где можно было прятаться во время артобстрелов и авиаударов. Для украинских военных появление отрядов «Вагнера» оказалось неожиданностью, отметило агентство.
Для Украины удержание Артемовска играет большое тактическое и стратегическое значение. В случае потери города, ВСУ утратят возможность снабжать свою группировку вооружением и живой силой.
Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в случае поражения в боях за Артемовск Запад начнет подталкивать страну компромиссу. Таким образом, утрата города будет играть уже не тактическое, а политическое значение.
ДНР
Артемовск
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