Мир 29 марта 2023, 10:03 Часть цехов АЗОМ в Артемовске уцелела при штурме бойцов ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»: часть цехов АЗОМ не получили сильных повреждений при штурме РИА «Новости»

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Несколько цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) не пострадали при штурме бойцами ЧВК «Вагнер». Внутренние помещения предприятия, не получившие серьезные повреждения, осмотрели корреспонденты РИА «Новости».

Цеха завода расположены в северных районах Артемовска. Вагнеровцы полностью взяли их под контроль в марте.

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Бойцы ЧВК рассказали, что в цехах было оборудовано несколько бомбоубежищ, где можно было прятаться во время артобстрелов и авиаударов. Для украинских военных появление отрядов «Вагнера» оказалось неожиданностью, отметило агентство.

Для Украины удержание Артемовска играет большое тактическое и стратегическое значение. В случае потери города, ВСУ утратят возможность снабжать свою группировку вооружением и живой силой.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в случае поражения в боях за Артемовск Запад начнет подталкивать страну компромиссу. Таким образом, утрата города будет играть уже не тактическое, а политическое значение.