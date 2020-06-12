Часть спонсоров может отказаться от финансирования Олимпиады в Токио

Организации потеряли много денег из-за переноса Игр на следующий год в связи с коронавирусом. Также играет роль тот факт, что нет никаких гарантий, что Олимпиада состоится и не будет второй вспышки эпидемии. Та же самая ситуация возникла с Паралимпийскими играми: им не хватает спонсоров.