Часть спонсоров может отказаться от финансирования Олимпиады в Токио
Около 65% компаний, которые собирались выступить спонсорами на Олимпийских играх в Токио, не уверены, что смогут заключить контракт с Японией. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на японский телеканал NHK.
Организации потеряли много денег из-за переноса Игр на следующий год в связи с коронавирусом. Также играет роль тот факт, что нет никаких гарантий, что Олимпиада состоится и не будет второй вспышки эпидемии. Та же самая ситуация возникла с Паралимпийскими играми: им не хватает спонсоров.