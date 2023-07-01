Мир 01 июля 2023, 20:32 Часть сотрудников посольства России покинула Бухарест Сорок сотрудников посольства России в Румынии покинули Бухарест Freepik

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Бухарест покинули 40 сотрудников российского посольства с семьями, подчиняясь требованию правительства Румынии сократить штат дипмиссии. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ.

Из аэропорта румынской столицы вылетел самолет Ил-96 авиакомпании «Россия». Он выполняет вывозной гуманитарный рейс, на его борту — 40 сотрудников дипломатической миссии с семьями. Борт вылетел из аэропорта имени Анри Коандэ с задержкой в шесть часов.

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Часть сотрудников российского посольства ранее уже покинули Румынию, в итоге общее количество россиян, покинувших Бухарест в результате сокращения штата, составило 140 человек.

Посол России в Бухаресте 7 июня получил предписание от Министерства иностранных дел Румынии уволить 51 сотрудника, в числе которых 11 дипломатов. Свою позицию МИД Румынии объяснил нормой Венской конвенции о дипломатических отношениях.