Мир 17 ноября 2023, 11:15 Часть российской недвижимости уже опломбировали в Чехии ЧТК: в Чехии опломбировали часть недвижимости, принадлежащей России Unsplash

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В Чехии уже опломбировали часть российской недвижимости. Об этом сообщило агентство ЧТК.

На некоторых зданиях появились пломбы с датой от 16 ноября. Заморозка государственной собственности РФ началась после того, как компании по управлению российской недвижимостью за рубежом внесли в национальный санкционный список Чехии. Правительство страны одобрило его в среду, 15 ноября.

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«Как сообщил в четверг [16 ноября] глава МИД Ян Липавский, речь идет примерно о 70 объектах недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах», — указали в агентстве.

Пломбы повесили на здания бывшей школы в Праге и экс-консульства в Карловых Варах. На дипломатические представительства России в Чехии мера не распространилась.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Россия рассматривает действия чешских властей в отношении предприятия «Госзагрансобственность» как враждебный шаг. Она подчеркнула, что ответ не заставит себя ждать.