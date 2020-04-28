Часть российских школьников вернется из США 28 апреля

Часть российских школьников, которые «застряли» в США, полетят домой рейсом из Нью-Йорка 28 апреля. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ», — приводит слова российского посла «Интерфакс».

По словам Антонова, российское посольство пытается собрать детей из России, которые попали в трудную ситуацию в США, из 15 американских штатов. При этом посол отметил, что большинству школьников предстоит делать несколько пересадок.

Российский посол в Вашингтоне подчеркнул, что, завтрашним рейсом «не полностью будет решена проблема возвращения российских детей из США». Он пояснил, что предстоит еще большая работа по выяснению точного количества застрявших в Штатах школьников, их имен и контактов.

С начала вспышки коронавируса в США число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило миллион человек. Это приблизительно третья часть от общего количества инфицированных во всем мире. Сейчас Штаты по-прежнему остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусной инфекцией и летальным исходам.