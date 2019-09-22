Часть пострадавших в Турции россиян выписали из больницы

Граждане России после отпуска в Кемере планировали уже отправится домой, но по пути в аэропорт туристический автобус перевернулся. После в больницах оказались 14 человек, но сейчас уже шестеро выписаны и летят из Турции. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

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«Вчера (21 сентября — прим. ред.), по информации принимающей стороны, уже шесть человек были выписаны и их отправили в Россию за счет туроператора», — рассказала Тюрина.

По ее словам, автобус ехал в аэропорт Антальи, чтобы доставить россиян на утренний рейс авиакомпании Sunmar. Всего в салоне было 17 человек, из которых 14 получили ушибы и порезы различной степени тяжести. В число пострадавших вошли гид и водитель автобуса.

«Три человека отказались ехать в больницу и улетели плановым рейсом в Россию. Остальных будут отправлять по мере выписки из больницы, при необходимости туроператор разместит людей в отеле. Все лечение оплатит страховая компания», — отметила Тюрина.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 22 россиянина. Туристы отдыхали в Кемере и утром 21 сентября выехали в аэропорт Антальи, но автобус по пути перевернулся. Ситуацию держит на контроле Генконсульство России.