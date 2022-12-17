Мир 17 декабря 2022, 19:29 Часть похищенного из сокровищницы «Зеленый свод» нашли спустя три года Focus: в Берлине нашли часть украденного из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод» Author: Artefakte / Википедия

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Полицейским вместе с прокуратурой ФРГ удалось через три года после ограбления дрезденской сокровищницы «Зеленый свод» найти часть похищенного. Об этом сообщил журнал Focus.

Украденные предметы искусства, как сообщается на сайте издания, изъяли в ночь с 16 на 17 декабря в Берлине. Предварительно, речь идет о 31 украшении, среди которых сделанная из бриллиантов звезда польского Ордена Белого Орла.

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После судебно-медицинской экспертизы, специалисты Государственных художественных собраний Дрездена проверят экспонаты на подлинность.

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«Находке предшествовали беседы с адвокатами предполагаемых грабителей из клана Реммо», — сообщили в полиции.

Ограбление произошло в ноябре 2019 года. Преступники предварительно вывели из строя сигнализацию, распилили оконные решетки и разбили стекло. Украденное они вывезли на машине, которую позже сожгли.

Ранее ИА Nation News сообщило о задержании британской полицией трех подозреваемых в ограблении магазина в Токио. Кражу злоумышленники совершили семь лет назад. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Японию. Однако есть препятствие — отсутствие договора между странами. Если вопрос о выдаче британцев Японии будет решен положительно, то этот инцидент станет первым в истории.