Подросток Кайл Риттенхаус, которого подозревают в убийстве двух человек во время беспорядков в американском городе Кеноша, объяснил, почему вышел с оружием на улицу. Видео снято за несколько минут до происшествия.

«Часть моей работы — также помогать людям. Если кто-то ранен, я попадаю в опасную ситуацию. Вот почему у меня есть винтовка: потому что, очевидно, я могу защитить себя. Но у меня также есть аптечка», — заявил 17-летний молодой человек.

Подросток открыл огонь из полуавтоматической винтовки в штате Висконсин незадолго до полуночи 25 августа. На заправке он сделал три или четыре выстрела из положения лежа на земле. В результате стрельбы один человек убит выстрелом в голову, другой — в грудь. Еще один человек получил огнестрельное ранение в руку. Молодого человека задержали в соседнем штате Иллинойс. Согласно обвинению, юноша «бежал из Висконсина в попытке скрыться от правосудия». Риттенхаус арестован.

Стрельба произошла в районе, переполненном сторонниками движения Black Lives Matter. Недовольные призывают положить конец жестокости полиции и системному расизму в США.

Подросток поддерживает президента США Дональда Трампа, писало ИА Nation News.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники протестов выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин и повредили систему освещения городских улиц. В город прибыли подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. В городе объявлен комендантский час.