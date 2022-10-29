Часть «Кургана Дружбы» повредили тяжелой техникой в Латвии | 360°

Мир 29 октября 2022, 00:12 Часть «Кургана Дружбы» повредили тяжелой техникой в Латвии Мемориальные плиты на «Кургане Дружбы» разрушили военной техникой в Латвии flickr

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На памятнике «Курган Дружбы», который расположен на границе России, Белоруссии и Латвии, повредили мемориальные плиты на участке, подконтрольном Риге. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян, написал ТАСС.

«Возмутительно. На Кургане Дружбы мемориальные плиты вырваны с применением тяжелой техники. При этом со стороны официальных органов Латвии информации о том, с какой целью таким варварским способом проводятся непонятные манипуляции с частью памятника, в открытых источниках нет», — написал Мнацаканян.

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Он добавил, что все произошло на территории латвийского участка «Кургана Дружбы».

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«В 1959 году на стыке России, Белоруссии и Латвии, как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы ВОВ, был возведен этот мемориальный комплекс. В нынешней действительности латвийская сторона решила бороться с памятью», — резюмировал парламентарий.

Ранее вандалы облили краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Как отметило постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН, правонарушение зафиксировали в ночь на 29 октября.