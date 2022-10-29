Часть конгрессменов выступила против передачи Украине доходов с активов РФ | 360°

29 октября 2022, 07:14
Часть конгрессменов выступила против передачи Украине доходов с активов РФ
TWP: группа республиканцев выступила против передачи Украине доходов с активов россиян
Группа конгрессменов от Республиканской партии выступила против внесения в законодательные акты поправки, которая позволит США передавать Украине часть с конфискованного российского имущества. Об этом написало издание The Washington Post.
«Они считают, что этот закон не до конца изучен соответствующими комитетами», — говорится в сообщении.
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Группа сенаторов полагает, что поправку нужно сначала изучить в палате представителей и юридических комитетах в сенате.
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Представитель Республиканской партии Лора Пиви отметила, что среди сенаторов есть сопротивление закону, хотя закон уже одобрили в голосовании как часть оборонного бюджета страны.
Конгресс должен до конца 2022 года одобрить оборонный бюджет страны. Сенат и палата представителей утвердят собственные проекты, которые впоследствии сведут в единый документ. Если он пройдет голосование, то законопроект направят президенту Джо Байдену.
Ранее помощник президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны попросту украли золотовалютные резервы государства.
США
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