Часть конгрессменов выступила против передачи Украине доходов с активов РФ | 360°

Мир 29 октября 2022, 07:14 Часть конгрессменов выступила против передачи Украине доходов с активов РФ TWP: группа республиканцев выступила против передачи Украине доходов с активов россиян РИА "Новости"

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Группа конгрессменов от Республиканской партии выступила против внесения в законодательные акты поправки, которая позволит США передавать Украине часть с конфискованного российского имущества. Об этом написало издание The Washington Post.

«Они считают, что этот закон не до конца изучен соответствующими комитетами», — говорится в сообщении.

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Группа сенаторов полагает, что поправку нужно сначала изучить в палате представителей и юридических комитетах в сенате.

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Представитель Республиканской партии Лора Пиви отметила, что среди сенаторов есть сопротивление закону, хотя закон уже одобрили в голосовании как часть оборонного бюджета страны.

Конгресс должен до конца 2022 года одобрить оборонный бюджет страны. Сенат и палата представителей утвердят собственные проекты, которые впоследствии сведут в единый документ. Если он пройдет голосование, то законопроект направят президенту Джо Байдену.

Ранее помощник президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны попросту украли золотовалютные резервы государства.