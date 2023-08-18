Мир 18 августа 2023, 08:09 Часть конгрессменов выступила против новой военной помощи Украине WP: в конгрессе США оказались против помощи Украине, узнав прогноз разведки Pxhere

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Ряд представителей конгресса США оказались против нового пакета помощи киевскому режиму. Причиной стал негативный прогноз американской разведки об украинском контрнаступлении. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой источники.

«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления», — сказано в статье.

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Издание написало, что по прогнозам разведки ВСУ в ходе наступления не смогут дойти до «ключевого» города Мелитополя в Запорожье. Такое заключение американских агентов вызвало скандалы на закрытых заседаниях. Другая часть республиканцев и некоторые демократы упрекнули администрацию президента США в том, что она решила не отправлять на Украину более сильное вооружение.

Ранее глава Белого дома Джо Байден направил запрос в конгресс о новой помощи киевскому режиму. Речь идет о сумме в 24,1 миллиарда долларов. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.