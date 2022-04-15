В ночь на пятницу, 15 апреля, некоторые районы Киева остались без электричества. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ.

Данных о причинах, точных адресах, как и официальных заявлений властей нет. По одной из версий отключение могло произойти после нескольких взрывов.

Ранее Мелитополь тоже оставался без электричества. Как рассказала мэр города Галина Данильченко, киевские власти обесточили город и близлежащий район специально, несмотря на то, что объективных оснований к отключению не было — подстанция, которую якобы разрушили российские военные, была цела. Украинская сторона также пыталась устраивать диверсии на водонасосных станциях, но безуспешно.

Военные не раз заявляли о готовящихся Киевом диверсиях, некоторые из них уже состоялись, например, инсценировка массового расстрела в Буче и удар по Краматорску.