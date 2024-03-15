Мир 15 марта 2024, 20:32 Часть кафе McDonald’s приостановила работу из-за сбоев CBS News: часть кафе сети McDonald's закрылась из-за сбоя в нескольких странах Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

В работе систем McDonald's 15 марта произошел сбой, что стало причиной закрытия части ресторанов сети. Они перестали работать в нескольких странах, сообщил телеканал CBS News.

Проблемы возникли у японского подразделения компании, кафе приостановили деятельность. На сложности с заказами в соцсетях пожаловались клиенты McDonald's из Австралии и Великобритании.

Реклама

Владелец нескольких ресторанов в Швеции Патрик Хьельте пояснил, что корпорация подключена к глобальной сети. По его словам, именно поэтому сбой произошел в некоторых государствах.

Хьельте объявил о перезапуске системы и выразил надежду, что мера окажется действенной и рестораны в скором времени заработают в обычном режиме.