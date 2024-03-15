15 марта 2024, 20:32
Часть кафе McDonald’s приостановила работу из-за сбоев
CBS News: часть кафе сети McDonald's закрылась из-за сбоя в нескольких странах
В работе систем McDonald's 15 марта произошел сбой, что стало причиной закрытия части ресторанов сети. Они перестали работать в нескольких странах, сообщил телеканал CBS News.
Проблемы возникли у японского подразделения компании, кафе приостановили деятельность. На сложности с заказами в соцсетях пожаловались клиенты McDonald's из Австралии и Великобритании.
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Владелец нескольких ресторанов в Швеции Патрик Хьельте пояснил, что корпорация подключена к глобальной сети. По его словам, именно поэтому сбой произошел в некоторых государствах.
Хьельте объявил о перезапуске системы и выразил надежду, что мера окажется действенной и рестораны в скором времени заработают в обычном режиме.
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