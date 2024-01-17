17 января 2024, 08:36
Часть ядерной державы. Депутат предупредил США о последствиях нападения на Крым
Депутат Шонус посоветовал США учитывать, что Крым стал частью ядерной державы
Предложение США атаковать Крым бесперспективно. Полуостров стал частью России — ядерной державы, которая готова защищать свою территорию, заявил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
Парламентарий прокомментировал призыв бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса при помощи высокоточного дальнобойного вооружения уничтожить Керченский мост и изолировать Крым. Иван Шонус счел это заявление опрометчивым.
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«В США в своем плане, как всегда, упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано», — сказал он.
Разговорами о захвате Крыма, по мнению Ивана Шонуса, на Западе попытались отвести внимание от неудавшегося контрнаступления украинской армии. Депутат заявил, что это попытка запугать россиян, ввести в заблуждение украинцев и оправдать большие траты на военную помощь.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал предложение Бена Годжеса абсолютной чепухой. Он заявил, что полуостров навсегда останется регионом России, а Украину не удастся спасти.
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