Эксклюзив 18 декабря 2022, 13:59 «Часть их жизни». Митинг французов против политики НАТО и ЕС назвали бесполезным Политолог Светов: для властей стран ЕС мнение граждан о его политике не имеет значения РИА «Новости»

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Мнение граждан стран Евросоюза не имеет никакого значения для действующих властей этих государств, заявил «360» политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал сегодняшний митинг в Париже против политики НАТО и ЕС и за прекращение санкций против России.

Светов напомнил слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что власти страны будут помогать Украине даже вопреки мнению своих избирателей.

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«Ну вышли люди на митинг — и что? Не митинги определяют нынешнее положение дел. Когда Россия победит на Украине, когда будет ясно, что все, что делали власти стран ЕС, было бессмысленным, что они выбросили деньги, оружие и людей на пустое дело, вот тогда что-то еще может измениться», — считает политолог.

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Он напомнил, что, согласно опросам общественного мнения во Франции, многие жители все еще поддерживают политику президента Эммануэля Макрона по Украине. В Германии, как недавно сообщил канцлер Олаф Шольц, тоже немалая часть населения выступает за поддержку Украины.

«В целом на Западе постоянно кто-то протестует, это часть их жизни», — резюмировал Юрий Светов.