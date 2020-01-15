Ираку пригрозили санкциями в случае покупки российских С-400. Это часть игры

Источник фото: flickr.com/Gage Skidmore

«Я бы очень удивился, если бы Ирак действительно попытался заключить сделку с Россией по покупке С-400. Для меня действия иракской стороны звучат как попытка угрожать США. Это игра между Вашингтоном и Багдадом. Вероятнее всего, это просто своего рода блеф-угроза», — заявил Дэниел Уорнер.

По мнению собеседника «360», Турцию и Ирак нельзя сравнивать в ситуации с покупкой С-400, потому что эти страны находятся на разных позициях. Турция гораздо важнее для США, на ее территории много баз НАТО, поэтому то, что Анкара никак не пострадала от своих действий, не значит, что это удастся Багдаду. Ирак не такой сильный, и Штаты легко наложат на него санкции. «Ирак все еще разделен на части внутри. У правительства есть проблемы», — отметил Уорнер.

При этом политолог заметил, что в случае с США трудно делать точные прогнозы, потому что слова и действия правительства сильно разнятся. От этого неясно, каким будет следующий шаг президента.

Это часть игрового плана Трампа. Он никогда не знает точно, как поступит. И как в случае с Ираном, и в других ситуациях нужно понимать, что Трамп много блефует и играет. И сложно понять, чего он на самом деле хочет Дэниел Уорнер политолог.

Об угрозе санкций в отношении Ирака заявил первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ. «Закупка [С-400], вероятно, станет триггером санкций, так что мы советуем нашим партнерам не делать таких закупок», — сказал Худ. Американцы грозят санкциями за покупку российского зенитно-ракетного комплекса целому ряду стран.